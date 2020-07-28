В Уфе женщина проткнула арматурой ногу | видео
Уфа | 28 июл 2020 | 15:54
Накануне в Уфе, на одной из строек расположенной по улице Шумавцова, произошел несчастный случай. На место происшествия срочно выехала бригада спасателей столичного УГЗ и медики.
Выяснилось, что женщина-сторож, производя обход вверенной территории, упала на железную арматуру. Металлический прут вонзился ей в правую ногу. Спасателям пришлось отрезать часть металла, чтобы переложить пострадавшую на носилки.
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