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В Уфе женщина проткнула арматурой ногу | видео

В Уфе женщина проткнула арматурой ногу | видео

Уфа | 28 июл 2020 | 15:54

Накануне в Уфе, на одной из строек расположенной по улице Шумавцова, произошел несчастный случай. На место происшествия срочно выехала бригада спасателей столичного УГЗ и медики.



Выяснилось, что женщина-сторож, производя обход вверенной территории, упала на железную арматуру. Металлический прут вонзился ей в правую ногу. Спасателям пришлось отрезать часть металла, чтобы переложить пострадавшую на носилки.

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Женщину на скорой доставили в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. По предположениям спасателей, сторож не увидела торчащий из земли кусок арматуры и, споткнувшись, наступила на него.

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