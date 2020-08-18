В Нефтекамске погиб молодой парень, выпав из окна

В башкирском Нефтекамске вечером 17 августа из окна выпал парень. К сожалению, от полученных травм молодой человек скончался.
Очевидцы говорят: все произошло прямо на глазах у детей. На место происшествия незамедлительно вызвали медиков и сотрудников правоохранительных органов.
Оксана Х., жительница Нефтекамска:
- Соболезнования родным и близким. Страшно, что дети на улице видели все это. И момент, когда он стоял и упал. Они даже слышали, что он крикнул перед падением "Не хочу так жить, зачем такая жизнь нужна".