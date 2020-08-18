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В Нефтекамске погиб молодой парень, выпав из окна

В Нефтекамске погиб молодой парень, выпав из окна

Нефтекамск | 18 авг 2020 | 09:17

В башкирском Нефтекамске вечером 17 августа из окна выпал парень. К сожалению, от полученных травм молодой человек скончался. 

Очевидцы говорят: все произошло прямо на глазах у детей. На место происшествия незамедлительно вызвали медиков и сотрудников правоохранительных органов. 



Оксана Х., жительница Нефтекамска:

- Соболезнования родным и близким. Страшно, что дети на улице видели все это. И момент, когда он стоял и упал. Они даже слышали, что он крикнул перед падением "Не хочу так жить, зачем такая жизнь нужна". 
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Сейчас следствием рассматривается несколько версий случившегося. Жители дома говорят, что у молодого человека были проблемы с любимой девушкой. 
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Источник: bash.news

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