В Уфе произошла массовая драка в районе "Колхозного рынка"

| 21 авг 2020 | 16:35

Сегодня, 21 августа, в районе остановки “Колхозный рынок” близ торгово-развлекательного центра “Меркурий” в уфимской Черниковке произошла массовая драка.







Как сообщили очевидцы, в столкновении участвовали более десятка человека. В результате потасовки, по предварительным данным, уже пострадали два человека. На глазах посетителей уличного рынка на скорой с ножевым ранением увезли одного из участников драки.



“Сейчас туда, в район стоянки автомобилей, стягиваются автомобили, похоже, конфликтная ситуация будет иметь продолжение, — рассказали нашей редакции местные жители”

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Сейчас на месте работают полицейские, все обстоятельства устанавливаются.