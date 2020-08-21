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В Уфе произошла массовая драка в районе "Колхозного рынка"

В Уфе произошла массовая драка в районе "Колхозного рынка"

| 21 авг 2020 | 16:35

Сегодня, 21 августа, в районе остановки “Колхозный рынок” близ торгово-развлекательного центра “Меркурий” в уфимской Черниковке произошла массовая драка.



Как сообщили очевидцы, в столкновении участвовали более десятка человека. В результате потасовки, по предварительным данным, уже пострадали два человека. На глазах посетителей уличного рынка на скорой с ножевым ранением увезли одного из участников драки.
 
“Сейчас туда, в район стоянки автомобилей, стягиваются автомобили, похоже, конфликтная ситуация будет иметь продолжение, — рассказали нашей редакции местные жители”

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Источник: gtrk.tv

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