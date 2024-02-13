В Уфе произошла массовая драка на улице Ушакова
Улица Ушакова в уфимской Черниковке стала свидетелем очередного столкновения: видео массовой драки, запечатлевшей разгоряченных мужчин, активно распространяется в Telegram-канале «БашДТП».
На кадрах видно, как толпа, собравшись у одного из домов, сначала бурно выясняет отношения, а затем переходит к кулачным разборкам. О причинах инцидента на данный момент информации нет.
За комментарием редакция обратилась в пресс-службу МВД, где пообещали предоставить информацию после уточнения деталей.
Ситуация не оставила равнодушными пользователей соцсетей, которые выразили свое негодование:
«Дети в это время со школы идут, а по пути домой такой сюрприз!».
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: Башдтп
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