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В Уфе произошла массовая драка на улице Ушакова

В Уфе произошла массовая драка на улице Ушакова

Улица Ушакова в уфимской Черниковке стала свидетелем очередного столкновения: видео массовой драки, запечатлевшей разгоряченных мужчин, активно распространяется в Telegram-канале «БашДТП».

На кадрах видно, как толпа, собравшись у одного из домов, сначала бурно выясняет отношения, а затем переходит к кулачным разборкам. О причинах инцидента на данный момент информации нет.

За комментарием редакция обратилась в пресс-службу МВД, где пообещали предоставить информацию после уточнения деталей.

Ситуация не оставила равнодушными пользователей соцсетей, которые выразили свое негодование:

«Дети в это время со школы идут, а по пути домой такой сюрприз!».
В Башкирии были арестованы трое участников драки в кафе В Башкирии были арестованы трое участников драки в кафе
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: Башдтп
Теги: Уфа происшествия драка
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