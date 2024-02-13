В Уфе произошла массовая драка на улице Ушакова

Улица Ушакова в уфимской Черниковке стала свидетелем очередного столкновения: видео массовой драки, запечатлевшей разгоряченных мужчин, активно распространяется в Telegram-канале «БашДТП».

На кадрах видно, как толпа, собравшись у одного из домов, сначала бурно выясняет отношения, а затем переходит к кулачным разборкам. О причинах инцидента на данный момент информации нет.

За комментарием редакция обратилась в пресс-службу МВД, где пообещали предоставить информацию после уточнения деталей.

Ситуация не оставила равнодушными пользователей соцсетей, которые выразили свое негодование:

«Дети в это время со школы идут, а по пути домой такой сюрприз!».

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: Башдтп