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В Ишимбайском районе мужчина спас из огня женщину

В Ишимбайском районе мужчина спас из огня женщину

Ишимбайский район | 16 сен 2020 | 15:15

Смелый житель Башкирии в одночасье стал героем. Мужчина спас из огня женщину в деревне Павловка Ишимбайского района. Об этом рассказал глава района Азамат Абдрахманов.



Инцидент произошёл утром 13 сентября. Мужчина проходил мимо дома, который охватил огонь. Сельчанин не растерялся, выбил окно в доме и пришел на помощь пострадавшим. Смелый мужчина спас из огня женщину.

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Глава Ишимбайского района пообещал наградить местного жителя Антона Михайловича. Министерство семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии рассказало, что мужчина работает простым водителем юго-западного центра «Семья» в Стерлитамаке.

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Источник: bash.news

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