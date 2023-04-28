Житель Башкирии спас многодетную семью из горящего дома
08:59, 28 апр 2023
В Башкортостане житель населенного пункта Старобалтачево Балтачевского района Радик Фатхинуров спас из огня многодетную семью. Информацию об этом передал на своей личной страничке в социальных сетях руководитель муниципалитета Ильгиз Субушев.
Заметив, что горит дом соседей, мужчина поспешил на помощь. Первым делом он помог выбраться детям.
За свой героический поступок его отметили медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ".
"С гордостью за наших настоящих мужчин и с благодарностью за спасенные детские жизни вручил герою награду", - написал глава Балтачевского района Ильгиз Субушев.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Ильгиза Субушева
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