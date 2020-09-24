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В Уфе полицейские установили личность человека, устроившего стрельбу на набережной

В Уфе полицейские установили личность человека, устроившего стрельбу на набережной

Уфа | 24 сен 2020 | 11:41

Полицейские Уфы установили личность человека, который утроил стрельбу на набережной реки Белой в Уфе 22 сентября. Им оказался 26-летний житель столицы. У него изъят охолощенный пистолет.



Напомним, 22 сентября вечером в Отдел полиции №3 города Уфы поступило сообщение, что якобы из автомобиля, проезжавшего по набережной, были произведены выстрелы в воздух. Видео стрельбы появилось в социальных сетях.

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- Предварительно установлено, что вечером 22 сентября он произвел выстрелы, передвигаясь на своем автомобиле. Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к установленной законом ответственности, сообщили «Вестям» в  пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
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Источник: gtrk.tv

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