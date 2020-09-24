Житель Башкирии обвинил полицейских в зверских пытках

Стерлитамакский район | 24 сен 2020 | 18:04

Житель Стерлитамака Иван Я. пожаловался на зверские пытки и угрозы изнасилования в местном отделении полиции. Инцидент произошёл ещё в июле этого года. О произошедшем рассказал региональный Комитет против пыток.







По словам пострадавшего, он обратился за помощью к юристам комитета в сентябре. В июле Ивана задержали сотрудники полиции в селе Помряскино. Его личные вещи досмотрели и обнаружили обрез охотничьего ружья и три пакетика с наркотическим веществом. И если обрез лежал в машине Ивана уже несколько лет, то наркотики, по его словам, ему подбросили во время досмотра.



После этого мужчину отвезли в местное отделение полиции. Сотрудники добивались от Ивана признания в краже крупного рогатого скота, чего он не совершал. Чтобы выбить признание, полицейские жестоко избивали несчастного, били электрошокером, угрожали изнасилованием и пытали.

- В этот момент другие сотрудники полиции употребляли спиртные напитки. Меня продолжали бить. В какой-то момент, когда я лежал на полу, у меня пошла носом кровь, которая попала на пол кабинета. В какой-то момент один из полицейских взял электрошокер, подошел ко мне и стал наносить удары по ногам ниже колен, по ягодицам. Я отказывался признать вину. Я лежал на полу. Ко мне подошел сотрудник полиции, стянул с меня шорты и трусы, прижал к моим ягодицам швабру.









На следующее утро полицейские заставили подписать мужчину бумагу о том, что у него нет претензий к сотрудникам, а травмы он получил, упав с крыши дома, и пообещали отвезти в больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, множественные ушибы, повреждение связок и перелом поперечного отростка позвоночника.



На Ивана возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Он находится под подпиской о невыезде. А расследованием пыток в полиции занимается региональный Следственный комитет.





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