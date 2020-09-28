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ДТП в Туймазинском районе: 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

ДТП в Туймазинском районе: 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

Туймазинский район | 28 сен 2020 | 11:14

В Туймазинском районе Башкирии 18-летний житель Челябинской области допустил наезд на 28-летнего мужчину, сообщает ГИБДД республики. ДТП случилось вчера, 27 сентября, поздно вечером.



18-летний житель Челябинской области находился за рулём ВАЗ-2112, когда сбил 28-летнего мужчину. Пешеход умер на месте происшествия. Как заявил водитель, пострадавший лежал на краю дороги. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

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Напомним, за прошедшие сутки в республике погибли ещё три пешехода. Одного из них сбил неизвестный водитель, который скрылся с места аварии. ДТП случилось Дюртюлинском районе Башкирии на 17 километре дороги Дюртюли-Староянтузино-Байгильдино.

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Источник: mkset.ru

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