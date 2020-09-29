Любителя проституток из Ишимбая "развели" мошенники

Ишимбайский район | 29 сен 2020 | 14:17

51-летний житель Ишимбая попался на уловки мошенников. Мужчина хотел воспользоваться услугами проститутки, но наткнулся на настоящих аферистов.



Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что горожанин не редко обращался за интимными услугами. Чтобы близкие не узнали о его пристрастиях, мужчина выезжал в другой город. В этот раз он нашёл проститутку в Салавате, договорился о встрече, приехал за девушкой на вокзал, но там ему позвонил диспетчер. Спокойный голос оповестил мужчину о том, что он должен внести аванс.







Темпераментный мужчина сразу перевел указанную сумму. А после мошенники отметили, что он внес не ту сумму, попросили выслать ещё денег, а предыдущий аванс якобы должен был вернуться со временем. И так злоумышленники требовали от мужчины денег несколько раз в течение двух дней. В общей сложности он заплатил 64 тысячи рублей. Конечно, встречи с девушкой не произошло, как и возврата денежных средств.

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Обманутый мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.