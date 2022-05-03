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В Башкирии 33-летний мужчина потерял крупную сумму денег за несостоявшуюся ночь любви

В Башкирии 33-летний мужчина потерял крупную сумму денег за несостоявшуюся ночь любви

16:01, 03 май 2022

33-летний уфимец накануне решил воспользоваться услугами девушки по вызову и лишился почти 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как рассказали в ведомстве, молодой мужчина нашел нужный ему сайт и написал менеджеру сообщение для заказа. Тот убедил его оплатить услугу, используя мобильный банк. 33-летний уфимец перевел на указанный мошенником  счёт более 96 тысяч рублей. Не дождавшись приезда девушки, молодой человек обратился в полицию.

«Всего за прошедшие сутки в республике возбуждено два уголовных дела по фактам мошенничества», — добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы лишилась крупной суммы денег после телефонного разговора. Сама горожанка призналась, что все произошло как во сне.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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