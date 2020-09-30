ДТП в Уфе: водитель перевернулся на грузовике сбив ребенка на велосипеде | видео
Уфа | 30 сен 2020 | 18:50
Очередная авария с пострадавшими произошла близ микрорайона «Сосны» в Уфе. Момент ДПТ попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что мальчик выехал с территории микрорайона на велосипеде, а затем попал под колеса большегруза, который двигался со стороны деревни Алексеевка. По словам очевидцев, у ребенка пробита голова, его увезла машина скорой помощи. В этот момент он был в сознании. Также по словам местных жителей, мальчик был не один, сейчас второго ребёнка разыскивает полиция. В пресс-службе уфимской Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузовика также госпитализирован. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, сегодня серьезное ДТП произошло на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Водитель «четырнадцатой» влетел в электроопору, пострадали три человека.
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