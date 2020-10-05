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Под Уфой в пожаре погибли три человека, в том числе 5-летний малыш

Под Уфой в пожаре погибли три человека, в том числе 5-летний малыш

Уфа | 05 окт 2020 | 10:56

Сегодня, 5 октября, ночью в жутком пожаре в поселке Лебяжий Уфимского района республики погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ. По информации ведомства, горела мансарда жилого кирпичного дома. Одним из погибших оказался 5-летний ребенок. 

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 — К тушению пожара привлекались от МЧС России – 23 человека и 9 единиц техники. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — добавили в регионального МЧС России.
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Источник: gtrk.tv

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