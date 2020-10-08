В Уфе учительница одной из школ избивала и издевалась над школьниками | видео

Уфа | 08 окт 2020 | 20:57

Региональная прокуратура начала проверку по факту избиения и издевательств школьников учительницей в одном из уфимских образовательных учреждений. Как сообщает «КП- Уфа », в правоохранительные органы с жалобой на педагога математики обратилась общественница Зелифа Барлыбаева.









По словам женщины, учительница заклеила рот ученику 4 класса, а также несколько раз била его лицом о парту. Кроме того, она постоянно морально унижает школьников на своих уроках. Один из таких разговоров записал сын общественницы, который также учится в том классе.

«Сидел бы возле перехода, яблоками торговал и зарабатывал себе на хлеб, на оладьи и лепешки. Зачем ты в школу ходишь? Собрал яблоки и продал, копеечку заработал».

«Господи, боже мой. То, что у меня на доске написано, посмотри, сравни цифры <...> Списать с доски ты можешь, нет? Или тебе надо, чтобы мама здесь над тобой стояла?» — говорится в записи.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения, проверено соблюдение законодательства об образовании и об охране здоровья обучающихся, в том числе на безопасное пребывание в школе», — сообщили правоохранители.









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В пресс-службе прокуратуры сообщили, что идет проверка. После нее будет принято процессуальное решение.