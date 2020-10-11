В Салавате пьяная клиентка устроила дебош в такси | видео

Салават | 11 окт 2020 | 20:26

Неадекватная жительница Салавата устроила нецензурный разнос таксисту. Как сообщается в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел накануне в 8 часов утра. «Водитель такси получил сегодня заказ, в 8 утра забрал клиентку. Той захотелось в магазин за пивом, позже оказалось, у неё нет денег, и тут началось», — пишет автор поста.





Предположительно, водитель довез изрядно выпившую даму до места назначения. Женщина вдруг начала требовать остановиться у пивного магазина и начала пререкаться с таксистом еще в салоне авто, используя отборный мат и оскорбительные выражения в адрес мужчины.





- Вы, правильные, Вы откуда взялись!?

- Ты д*бил и неадекватный осёл!

- Ты г*вно, ч*рт и т.д…

- Хочешь, я тебя ё*ну?

- Вот у вас, мужчина, нервы железные, я б так не смогла, она б давно у меня вылетела из машины. Просто вы, как мужчина, поступили правильно, настоящий мужчина руку на женщину не поднимет. Нужно было просто ее вынуть из машины и все, или полицию вызвать. Пусть теперь все таксисты знают ее и не везут.

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Фото: скрин видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Надо сказать, на протяжении всего инцидента водитель оставался спокойным и терпеливо ждал, когда неадекватная клиентка покинет салон. Пользователи выразили восхищение стойким таксистом и возмутились поведением горожанки, отметив, что такой произвол нужно обязательно предать огласке.