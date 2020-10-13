«Давайте главу накажем»: Хабиров остался недоволен реализацией проекта «Башкирские дворики» в Уфе

Сегодня, 13 октября, на оперативном совещании в правительстве с докладом выступил министр ЖКХ Борис Беляев. Руководитель региона остался недоволен реализацией проекта «Башкирские дворики» в Советском районе столицы.
Там, как оказалось, подрядчик 5 месяцев не начинал работу на объекте, несмотря на то, что деньги уже были выделены. Тянули до последнего. По словам Главы Башкирии, к ремонту приступили только что. Радий Хабиров потребовал разобраться в ситуации и наказать главу района.
— Возмутительная ситуация была в Советском районе Уфы. Когда деньги мы выделили, зашли подрядчики в июне на «Башкирские дворики», а начали работы сейчас. Зачем так делать? Советский район если не хочет делать – не будем. Давайте главу только накажем. Разберитесь там до конца. Это возмутительно просто, — отметил Радий Хабиров.