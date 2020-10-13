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«Давайте главу накажем»: Хабиров остался недоволен реализацией проекта «Башкирские дворики» в Уфе

«Давайте главу накажем»: Хабиров остался недоволен реализацией проекта «Башкирские дворики» в Уфе

Уфа | 13 окт 2020 | 11:30

Сегодня, 13 октября, на оперативном совещании в правительстве с докладом выступил министр ЖКХ Борис Беляев. Руководитель региона остался недоволен реализацией проекта «Башкирские дворики» в Советском районе столицы.



Там, как оказалось, подрядчик 5 месяцев не начинал работу на объекте, несмотря на то, что деньги уже были выделены. Тянули до последнего. По словам Главы Башкирии, к ремонту приступили только что. Радий Хабиров потребовал разобраться в ситуации и наказать главу района.

— Возмутительная ситуация была в Советском районе Уфы. Когда деньги мы выделили, зашли подрядчики в июне на «Башкирские дворики», а начали работы сейчас. Зачем так делать? Советский район если не хочет делать – не будем. Давайте главу только накажем. Разберитесь там до конца. Это возмутительно просто, — отметил Радий Хабиров.


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Источник: proural.info
Фото: patriot-rus.ru

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