Житель Салаватского района обнаружил отрезанную ногу
Салаватский район | 15 окт 2020 | 16:34
На днях в Салаватском районе Башкирии прохожие обнаружили настоящую отрезанную человеческую ногу. На жуткую находку наткнулся житель деревни Русское Ильчикеево неподалеку от автодороги Малояз-Мурсалимкино: сначала не поверил глазам, а потом позвал на помощь товарища. Что же случилось, неужели поблизости орудует маньяк-расчленитель? Перепуганные приятели позвонили в полицию, и вскоре на «месте преступления» уже работали следователи и криминалисты.
К счастью, обошлось без злобных маньяков. Нога была действительно человеческая, но не просто отрезанная – а ампутированная. Принадлежала раньше конечность жителю Челябинской области, но из-за болезни мужчине ее ампутировали в местной районной больнице. Желая похоронить частичку себя на родине, пациент выпросил у врачей забрать ампутированную ногу с собой. Вот только сын, который забирал отца из клиники, совсем не обрадовался везти с собой в машине такой экспонат. В общем, на полпути домой сын не выдержал, остановил машину и решил похоронить ногу в поле возле трассы, но яму быстро разрыли собаки и оттащили ногу к трассе, где ее и нашли прохожие.
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