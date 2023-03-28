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В Башкирии отец из-за громкого плача сломал ногу дочери-младенцу

В Башкирии отец из-за громкого плача сломал ногу дочери-младенцу

18:06, 28 мар 2023

Шокирующий случай произошел на днях в Башкортостане. Житель Бураевского района республики сломал ногу своей четырехмесячной дочке, которая не хотела спать. Мужчина изначально намеревался ударить жену по причине того, что та не уложила ребенка спать, однако промахнулся. Об инциденте рассказал Telegram-канал "Мэш Батащ".



Происшествие случилось в населенном пункте Новотазларово. В 2022 году у пары родился ребенок. Выяснилось, что мужчина не был морально готов воспитывать маленькую девочку и постоянно был на взводе из-за ее плача. Как-то вернувшись домой, он вновь вспылил из-за того, что его супруга не смогла уложить девочку спать. Глава семейства замахнулся на жену, но ударил мимо и попал прямо по ноге малышки, сломав ей бедренную кость.


В МВД сообщили, что в отношении нерадивого отца проводится проверка. В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что девочка поступила в уфимскую больницу № 17. Ее готовят к выписке.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Бураевский район происшествия
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