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В Уфе бесследно пропала 31-летняя Анна Макозина

В Уфе бесследно пропала 31-летняя Анна Макозина

Уфа | 16 окт 2020 | 12:40

Семья 31-летней Анны Макозиной сообщила первые подробности ее исчезновения. Напомним, девушка пропала накануне, 15 октября. Ориентировка на ее поиск опубликована на странице «Лиза Алерт» в социальных сетях.



По словам родных, перед пропажей ее видели в дошкольном учреждении – она с утра отвела свою дочь в садик, вечером ребенка никто не забрал. Воспитатели позвонили мужу, который находится на вахте, тот сообщил родителям.

«Они ее ищут. Пропала вчера, отвела дочку в садик, а вечером не забрала. Муж не вахте, позвонили ему, он ей, она недоступна, он ее родителям. Они скорее к ней домой. Дома не оказалось», — рассказала собеседница.
Момент исчезновения зафиксирован на камере видеонаблюдения, сообщили родные. Анна Макозина вышла из дома, оставила свою машину неподалеку, после ушла пешком в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел.
«Смотрели камеры, машина стояла где то не очень далеко от дома, вышла и пошла. Родители сейчас ходят в поисках по лесу или посадке», — поделилась родственница девушки.
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Близкие говорят об Анне как о «самом светлом, добром и душевном» человеке. По их словам, девушка никогда не вела себя безответственно и не исчезала без предупреждения.
«Когда созванивались или переписывались, всё было отлично. Это самый светлый добрый, душевный человечек. Всегда веселая, улыбчивая, общительная, семья, полная чаша, не пьет, не курит. Все в шоке просто, что могло произойти. Мы тоже верим, что обнимем её скоро, просто родители в шоке. Да и все в шоке. Все рыдают», — рассказала девушка.
Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, черные волосы, зеленые глаза.
Одежда: черная куртка «Адидас», черные джинсы, черные кроссовки и черная шапка.


Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Анны, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт

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