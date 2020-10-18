В Бирске родители обнаружили труп новорожденного сына

Бирский район | 18 окт 2020 | 16:03

В Бирске в начале октября в одной из семей произошла трагедия – родители нашли тело своего новорожденного сына. Мальчику не было и двух месяцев. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».







По предварительным данным, родители с ребенком были в гостях у дедушки. Собеседник пояснил, что ребенке не было видимых телесных повреждений.



Есть вероятность, что малыш просто задохнулся во сне. Тело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.

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Отметим, что с места происшествия правоохранители изъяли детскую молочную смесь.