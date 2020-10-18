В Абзелиловском районе в деревянном доме заживо сгорели пожилые супруги
Абзелиловский район | 18 окт 2020 | 21:45
В деревне Теляшево Абзелиловского района Башкирии на улице Центральной поздно ночью 18 октября произошел смертельный пожар.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, огонь повредил бревенчатый дом и деревянные надворные постройки.
Читайте также:Авария в Абзелиловском районе: столкнулись «ВАЗ-2110» и «Киа Стинжер», погиб водитель | видео
Ранее в Уфе при пожаре в квартире погибли три человека – двое мужчин и одна женщина. По данному факту проводится доследственная проверка.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба МЧС РБ
Читайте также