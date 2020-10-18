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В Абзелиловском районе в деревянном доме заживо сгорели пожилые супруги

В Абзелиловском районе в деревянном доме заживо сгорели пожилые супруги

Абзелиловский район | 18 окт 2020 | 21:45

В деревне Теляшево Абзелиловского района Башкирии на улице Центральной поздно ночью 18 октября произошел смертельный пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, огонь повредил бревенчатый дом и деревянные надворные постройки.

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В ходе разбора места пожара были обнаружены тела 63-летнего мужчины и 58-летней женщины. Причины и обстоятельства случившегося устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее в Уфе при пожаре в квартире погибли три человека – двое мужчин и одна женщина. По данному факту проводится доследственная проверка.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба МЧС РБ

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