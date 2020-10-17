Пожар в Уфе: из многоэтажного дома эвакуировали 60 человек, в том числе 12 детей, погибли 3 человека

Уфа | 17 окт 2020 | 21:46

Сегодня, 17 октября, в 18:02 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в квартире многоквартирного дома по улице М.Рыльского, 12 в Уфе. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, из квартиры на 16 этаже 20 этажного дома шел сильный дым. Двери квартиры вскрыли. В ходе разведки обнаружено горение домашних вещей на площади 6 квадратных метров. Подан ствол на тушение.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории, следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.

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Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ

Из двухкомнатной квартиры, где происходило горение, вынесены и переданы бригаде скорой помощи 2 женщины и 1 мужчина в бессознательном состоянии. Звеньями газодымозащтной службы спасено 25 человек, в том числе 5 детей. Также из зоны воздействия опасных факторов пожара организована эвакуация людей, всего эвакуировано 60 человек, из них 12 детей. Позднее, бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть всех 3 вынесенных из квартиры. Пожар локализовали на площади 6 квадратных метров в 18:18. Открытое горение ликвидировано в 18:20.