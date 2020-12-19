В Нефтекамске из пожара в многоэтажном доме ночью эвакуировали 16 человек

Нефтекамск | 19 дек 2020 | 11:37

Сегодня ночью, 19 декабря, в 02:46 в ГУ МЧС России по РБ сообщили о пожаре в квартире жилого многоквартирного дома по улице Победы в Нефтекамске.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, по прибытию установлено, что на 5-м этаже наблюдалось горение однокомнатной квартиры размером 4x5 метров. На тушение подан 1 ствол РСК-50. Открытое горение ликвидировали в 03:00. Из зоны пожара спасли 16 человек, в том числе 6 детей, 6 человек эвакуировались самостоятельно. В тушение пожара задействовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.



- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что Яна Габбасова из Нефтекамска вышла в полуфинал шоу «Голос» на Первом канале. За певицу болели все жители Башкирии, которые активно участвовали в голосовании. С просьбой проголосовать за Яну обратилась к землякам в соцсетях и министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.





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Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ