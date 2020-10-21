Авария в Башкирии: недалеко от города Октябрьский перевернулся автомобиль такси
Октябрьский | 21 окт 2020 | 10:47
Сегодня, 21 октября, в Башкирии на заснеженной дороге перевернулась машина такси. Произошло все утром на трассе М-5, недалеко от города Октябрьский, сообщает издание UFA1.
— Авария произошла из-за скользкой дороги, на месте образовался гололед, а таксист ехал на летней резине — сообщил собеседник издания.
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Ранее сообщалось о ДТП в Стерлитамаке. Здесь водитель «УАЗа» сбил ребенка на велосипеде.
Источник:
ufa1.ru
Фото: Ufa1.ru
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