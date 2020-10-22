Авария в Башкирии: водитель ВАЗ-2114 уснул за рулем и врезался в «КамАЗ» | видео

| 22 окт 2020 | 15:33

Авария 22 октября на трассе М-5 «Урал» в Башкирии унесла жизнь водителя отечественной легковой машины.



По предварительным данным, на 1469 км автодороги водитель ВАЗ-2114 ехал в сторону Самары, уснул за рулем и столкнулся с «КамАЗом»-водовозом. Известно, что грузовой автомобиль был припаркован на обочине.





Обстоятельства и истинные причины автокатастрофы выясняют компетентные органы и службы. В социальных сетях очевидцы сообщают, что за рулем находился молодой парень.

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