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В Давлекановском районе в собственном доме сгорели две женщины

В Давлекановском районе в собственном доме сгорели две женщины

Давлекановский район | 01 ноя 2020 | 10:32

Накануне вечером в диспетчерский центр поступило сообщение, что в поселке Поляковка, что в Давлекановском районе Башкирии, горит дом. Прибывшие пожарные обнаружили, что пламенем охвачен одноэтажный двухквартирный дом на улице Молодежной.



- На месте работали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. К тушению привлечены 7 единиц техники и 16 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

К сожалению, не обошлось и без погибших. Разбирая обугленные развалины, пожарные наткнулись на тела двух женщин, их возраст, личности пока установить не удалось. На месте работают следователи и дознаватели МЧС России, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе обнаружили труп пожилой женщины со следами укусов на теле. 60-летнюю нашли в 400 метрах от ее дома. Возможно, ей стало плохо, пенсионерка потеряла сознание и замерзла.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ

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