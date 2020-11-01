В Давлекановском районе в собственном доме сгорели две женщины

Давлекановский район | 01 ноя 2020 | 10:32

Накануне вечером в диспетчерский центр поступило сообщение, что в поселке Поляковка, что в Давлекановском районе Башкирии, горит дом. Прибывшие пожарные обнаружили, что пламенем охвачен одноэтажный двухквартирный дом на улице Молодежной.







- На месте работали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. К тушению привлечены 7 единиц техники и 16 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.



К сожалению, не обошлось и без погибших. Разбирая обугленные развалины, пожарные наткнулись на тела двух женщин, их возраст, личности пока установить не удалось. На месте работают следователи и дознаватели МЧС России, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе обнаружили труп пожилой женщины со следами укусов на теле. 60-летнюю нашли в 400 метрах от ее дома. Возможно, ей стало плохо, пенсионерка потеряла сознание и замерзла.





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Фото: МЧС по РБ