Студентка из Мечетлинского района Башкирии стала жертвой «Новоуральского потрошителя»

Мечетлинский район | 11 ноя 2020 | 15:12

Убийство студентки из Башкирии удалось раскрыть спустя 19 лет. Тело 17-летней жительницы Мечетлинского района было обнаружено в 2001 году в поле вдоль дороги Бирск-Сатка со следами насильственной смерти. Как сообщает «КП-Уфа», девушка стала жертвой серийного маньяка Евгения Петрова, известного как «Новоуральский потрошитель».







Отмечается, что долгое время не удавалось раскрыть жестокое преступление, но следователи нашли доказательства причастности маньяка к убийству. Сам Петров также признался в содеянном.

«Была проведена большая работа как следователей из Башкирии, так и Свердловской области, в результате чего удалось установить причастность Петрова к убийству студентки. Уже даны признательные показания», — передает слова источника издание.

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Фото: из октрытых источников

На счету преступника убийство 10 девушек, студентка из Башкирии стала 11-й. «Новоуральский потрошитель» насиловал, убивал и сжигал тела своих жертв.