В Баймакском районе мужчина заблокировал выход из дома земляка и угнал его авто

Баймакский район | 12 ноя 2020 | 14:59

В Баймакском районе мужчина совершил угон, чтобы добраться на работу в соседний район. «Трудолюбивого» сельчанина задержал участковый.







Об угоне в полицию сообщил 70-летний местный житель. 11 ноября он на своем автомобиле ВАЗ-2104 приехал к родственникам в село Темясово. На ночь мужчина оставил его около дома. А утром обнаружил пропажу.



Под подозрение попал 31-летний местный житель. Как признался угонщик, ему нужно было добраться до Абзелиловского района, где он трудится пилорамщиком. Транспорта не было, и мужчина воспользовался чужой машиной.



Двери отечественного автомобиля были открыты, так что угнать ее не составило труда. Чтобы задержать хозяев, злоумышленник обмотал проволокой проушины входной двери, дабы те не смогли сразу выйти из дома.

- Сейчас автомобиль изъят и возвращен полицейскими законному владельцу. По факту угона дознавателем ОМВД России по Баймакскому району возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

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