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В Белебее школьник угрожал взорвать школу

В Белебее школьник угрожал взорвать школу

Белебеевский район | 12 ноя 2020 | 20:01

Необычная история приключилась в Белебее 10 ноября. Днем местная жительница получила пугающий звонок на сотовый – неизвестный попросил ее не бросать трубку и заявил, что готовит теракт сразу в двух местных школах. К учебным заведениям немедленно выехали саперы, которые, к счастью, не нашли даже следов взрывчатки.



По данным источника «КП-Уфа», звонившим хулиганом оказался выпускник одной из школ, в которую приехали силовики. По всей видимости, парень захотел таким образом хотя бы на какое-то время отменить очные занятие классов в своей школе.

Увидев дома полицейских молодой человек решил во всем признаться. Не исключено, что за подобный розыгрыш его ждет административная или уголовная ответственность.

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Напомним, что сейчас некоторые школьники перешли на дистанционное образование. Так, обучение на дому проходят учащиеся с 6 по 10 классы.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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