Житель Караидельского района попал в ДТП на угнанном автомобиле

Караидельский район | 26 ноя 2020 | 10:15

Житель Караидельского района угнал автомобиль Renault Logan и устроил на нем ДТП. Инцидент произошел в селе Караидель. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального МВД.







Пресс-служба МВД по Башкирии:



Автовладелец оставила прогреваться свою машину на улице Октябрьской возле магазина, чтобы потом поехать домой. Неизвестный сел в салон чужого авто и уехал. Инспекторы ГИБДД обнаружили авто, угонщик успел врезаться в ограждение.

По предварительной версии, мужчина рассчитывал приобрести в магазине, где работает потерпевшая, алкоголь, однако торговая точка уже закрывалась. Продавец завела свой Рено, не закрыла его и зашла обратно в магазин. Поняв, что спиртное ему не продадут, мужчина сел за руль чужого автомобиля и поехал к своей знакомой за горячительными напитками. При этом прав на управление транспортным средством у него не было. Проехав около 500 метров, сельчанин не справился с рулевым управлением и врезался в бетонное ограждение. После ДТП гражданин скрылся с места происшествия.

К счастью, оперативникам удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался 52-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Свою вину он признал.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.



Ранее в Караидельском районе жестоко избили и пытали мужчину за сотрудничество с полицией.





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