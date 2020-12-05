В Уфе пожар в многоэтажном доме унес жизнь мужчины

Уфа | 05 дек 2020 | 16:46

Сегодня, 5 декабря, в Уфе на улице Дуванский бульвар в многоэтажном доме произошел пожар со смертельном исходом. Как сообщает региональное МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на пятом этаже жилого здания в районе 11 часов утра.











В экстренном порядке были эвакуированы 7 жильцов верхних этажей. Пожар удалось потушить в 11:55. В тушении открытого огня участвовали 19 спасателей и 6 единиц техники.



К сожалению, на месте происшествие было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Его не удалось спасти — медики констатировали его смерть.



По факту пожара в многоквартирном доме возбуждено разбирательство. В причинах происшествия предстоит разобраться дознавателю МЧС.





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Фото: МЧС по РБ