В Уфе пожар в многоэтажном доме унес жизнь мужчины

Сегодня, 5 декабря, в Уфе на улице Дуванский бульвар в многоэтажном доме произошел пожар со смертельном исходом. Как сообщает региональное МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на пятом этаже жилого здания в районе 11 часов утра.
В экстренном порядке были эвакуированы 7 жильцов верхних этажей. Пожар удалось потушить в 11:55. В тушении открытого огня участвовали 19 спасателей и 6 единиц техники.
К сожалению, на месте происшествие было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Его не удалось спасти — медики констатировали его смерть.
По факту пожара в многоквартирном доме возбуждено разбирательство. В причинах происшествия предстоит разобраться дознавателю МЧС.