В Бижбулякском районе в пожаре погибла вся семья с детьми 7 и 4 лет

Бижбулякский район | 08 дек 2020 | 10:04

В МЧС по Башкирии сегодня, 8 декабря, сообщили о трагедии, которая произошла в Бижбулякском районе. По информации спасателей, минувшей ночью в огне погибла вся семья из села Малый Менеуз.











Возгорание началось в 2:06, когда на место приехали пожарные, то увидели, что горит жилой двухэтажный кирпичный дом размерами 22х8 метров по всему периметру.



Открытое горение ликивидировали в 2:31. На месте происшествия работали пять единиц техники и 16 человек. Погибших обнаружили во время тушения: 27-летнего мужчины и женщины того же возраста, а также двоих детей семи и четырех лет.

Причины пожара пока еще высняются, на месте работают следователи, эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

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Фото: МЧС по Башкирии