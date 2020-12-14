Авария в Стерлитамакском районе: столкнулись «Лада Веста» и Hyundai Creta, погиб водитель

Стерлитамакский район | 14 дек 2020 | 10:06

Сегодня, 14 декабря, ранним утром, в 7.30, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 150 километре трассы Уфа – Оренбург столкнулись два легковых автомобиля – «Лада Веста» и Hyundai Creta. За рулем отечественной машины находился 55-летний мужчина, иномаркой управляла 46-летняя жительница Салавата.











В ГИБДД сообщили, что авария произошла в условиях небольшого тумана. В результате столкновения 55-летний шофер «Лады Веста» скончался до приезда медиков скорой помощи. На месте продолжают работать правоохранители, чтобы выяснить причины трагедии.



Ранее сообщалось о ДТП в Ишимбае. Здесь неизвестный водитель насмерть сбил 53-летнего местного жителя и скрылся.





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Фото: пресс-служба ГИБДД МВД по РБ