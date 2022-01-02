В Башкирии произошла авария, в которой пострадали два водителя

16:01, 02 янв 2022

Сегодня, 2 января, в Стерлитамакском районе на 128 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись ВАЗ-21099 и встречная "Лада Веста".



В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и другие службы.



Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о том, что В Белебеевском районе женщина за рулем «ВАЗ-2110» опрокинулась в кювет. В результате аварии 24-летний пассажир, житель Ермекеевского района, от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Установлено, что водитель находилась в состоянии опьянения.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ