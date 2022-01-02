Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии произошла авария, в которой пострадали два водителя

В Башкирии произошла авария, в которой пострадали два водителя

16:01, 02 янв 2022

Сегодня, 2 января, в Стерлитамакском районе на 128 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись ВАЗ-21099 и встречная "Лада Веста".

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и другие службы.


Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о том, что В Белебеевском районе женщина за рулем «ВАЗ-2110» опрокинулась в кювет. В результате аварии 24-летний пассажир, житель Ермекеевского района, от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Установлено, что водитель находилась в состоянии опьянения. 

Читайте также:

В Башкирии столкнулись две иномарки: пострадал один из водителей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: