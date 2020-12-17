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В массовой аварии в Уфе пострадала девушка

В массовой аварии в Уфе пострадала девушка

Уфа | 17 дек 2020 | 09:20

Накануне в столице Башкирии произошло тройное ДТП - столкнулись автомобили Lada Vesta, Renault Logan и KIA Cerato. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД по Уфе.

Авария произошла напротив жилого дома №65 по проспекту Октября. Виновником ДТП оказался 45-летний водитель "Весты". По всей видимости, мужчина попросту не рассчитал дистанцию.



В результате аварии пострадала 25-летняя пассажирка "Логана". Ей потребовалась помощь медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о ДТП в Бирском районе. Здесь водитель из Мишкинского района насмерть сбил женщину. Известно, что мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2109 в сторону Янаула.

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Источник: bash.news

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