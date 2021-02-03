Массовая авария: на улице Цюрупы столкнулись 3 автомобиля
Уфа | 03 фев 2021 | 09:55
Накануне в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Skoda Octavia, Ford Focus и Renault Kaptur. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.
Авария произошла на улице Цюрупы. Виновником аварии оказался 58-летний водитель "Шкоды". При совершении поворота он не уступил дорогу движущемуся "Форду".
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Источник:
bash.news
Фото: ГИБДД по Уфе
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