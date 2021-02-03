Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Массовая авария: на улице Цюрупы столкнулись 3 автомобиля

Массовая авария: на улице Цюрупы столкнулись 3 автомобиля

Массовая авария: на улице Цюрупы столкнулись 3 автомобиля

Уфа | 03 фев 2021 | 09:55

Накануне в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Skoda Octavia, Ford Focus и Renault Kaptur. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла на улице Цюрупы. Виновником аварии оказался 58-летний водитель "Шкоды". При совершении поворота он не уступил дорогу движущемуся "Форду".

Читайте также:

Авария в Кармаскалинском районе: столкнулись микроавтобус ритуальной службы и снегоуборщик
В результате аварии водитель автомобиля Ford Focus получил множественные переломы. Также в ДТП пострадала его 21-летняя пассажирка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: ГИБДД по Уфе

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: