В Башкирии пропала девушка из Учалинского района Ирина Чайковская

Учалинский район | 22 дек 2020 | 08:39

Волонтеры объявили в розыск 15-летнюю Ирину Чайковскую из Башкирии.







Известно, что девочка ушла из своего дома в деревне Шартым 21 декабря. Куда она могла исчезнуть, никому не известно. Последний раз ее видели на улице Железнодорожной рядом с домом.



Также по данным источника близкого к ситуации, известно, что пропавшая девочка не первый раз уходит из дома. Ее рост составляет около 176 сантиметров, телосложение среднее, русые волосы ниже плеч. Из особых примет - отколотый передний зуб.

Была одета: короткая, до пояса куртка синего цвета с полосами, джинсы чёрные,белые кроссовки, при себе имела розовую сумку и паспорт.



Если вы обладаете какой либо информацией, просим позвонить в дежурную часть полиции, по номеру 102 - для мобильных.





Ранее сообщалось о пожаре в Учалинском районе, который уничтожил дом и убил двоих людей.

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