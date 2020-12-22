Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии пропала девушка из Учалинского района Ирина Чайковская

В Башкирии пропала девушка из Учалинского района Ирина Чайковская

В Башкирии пропала девушка из Учалинского района Ирина Чайковская

Учалинский район | 22 дек 2020 | 08:39

Волонтеры объявили в розыск 15-летнюю Ирину Чайковскую из Башкирии. 



Известно, что девочка ушла из своего дома в деревне Шартым 21 декабря. Куда она могла исчезнуть, никому не известно. Последний раз ее видели на улице Железнодорожной рядом с домом. 

Также по данным источника близкого к ситуации, известно, что пропавшая девочка не первый раз уходит из дома. Ее рост составляет около 176 сантиметров, телосложение среднее, русые волосы ниже плеч. Из особых примет - отколотый передний зуб. 

Была одета: короткая, до пояса куртка синего цвета с полосами, джинсы чёрные,белые кроссовки, при себе имела розовую сумку и паспорт.

Если вы обладаете какой либо информацией, просим позвонить в дежурную часть полиции, по номеру 102 - для мобильных.  

Ранее сообщалось о пожаре в Учалинском районе, который  уничтожил дом и убил двоих людей.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: