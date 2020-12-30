В уфимском супермаркете задержали размахивавшего ножом дебошира | видео

Уфа | 30 дек 2020 | 18:34

В Уфе задержали мужчину, который начал размахивать ножом в супермаркете. Инцидент случился 30 декабря в магазине на улице Набережная реки Уфы.





По словам продавцов, посетитель пытался совершить кражу, используя для этого акционный нож. Сотрудники супермаркета пресекли преступление, закрыв вход с одной стороны и задержав дебошира. «Скрутила» и сбила с толку хулигана одна из работниц торговой точки. Затем нарушителя передали в руки стражей порядка.





- По имеющейся информации, после поступления сообщения в магазин на ул. Набережная р.Уфы прибыли сотрудники полиции. Никто из работников или посетителей не пострадал. Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции №8 и будет привлечен к установленной законом ответственности, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе МВД РФ по РБ.

- Девушка глупая, лезет, вырывает нож. Свое имущество охраняете, что-ли? Руководство не доносило, что, в случае ограбления, и прочих нападениях — жмем кнопку, ручки к верху, кассу отдаём, сопротивления не оказываем? У всех семьи, и из-за каждого поехавшего с сорванной башней, рисковать оставить здоровье/жизнь максимально тупо.

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Фото: скрин видео

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