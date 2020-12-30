Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В уфимском супермаркете задержали размахивавшего ножом дебошира | видео

В уфимском супермаркете задержали размахивавшего ножом дебошира | видео

В уфимском супермаркете задержали размахивавшего ножом дебошира | видео

Уфа | 30 дек 2020 | 18:34

В Уфе задержали мужчину, который начал размахивать ножом в супермаркете. Инцидент случился 30 декабря в магазине на улице Набережная реки Уфы.



По словам продавцов, посетитель пытался совершить кражу, используя для этого акционный нож. Сотрудники супермаркета пресекли преступление, закрыв вход с одной стороны и задержав дебошира. «Скрутила» и сбила с толку хулигана одна из работниц торговой точки. Затем нарушителя передали в руки стражей порядка.


- По имеющейся информации, после поступления сообщения в магазин на ул. Набережная р.Уфы прибыли сотрудники полиции. Никто из работников или посетителей не пострадал. Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции №8 и будет привлечен к установленной законом ответственности, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе МВД РФ по РБ.
Пользователи Сети не одобрили поведение девушки, посчитав это рискованной и не совсем умной затеей:
В Уфе количество претендентов на кресло мэра сократилось до пяти человек

Читайте также:

В Уфе количество претендентов на кресло мэра сократилось до пяти человек
- Девушка глупая, лезет, вырывает нож. Свое имущество охраняете, что-ли? Руководство не доносило, что, в случае ограбления, и прочих нападениях — жмем кнопку, ручки к верху, кассу отдаём, сопротивления не оказываем? У всех семьи, и из-за каждого поехавшего с сорванной башней, рисковать оставить здоровье/жизнь максимально тупо.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: