В Башкирии, за прошедшие сутки, в пожарах погибли 5 человек

| 01 янв 2021 | 14:41

Минувшие сутки в Башкирии случилось сразу несколько серьезных пожаров с трагическим исходом. Жертвами огня стали пятеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет, еще несколько человек пострадали, сообщает пресс-служба МЧС республики.







Так, 31 декабря в 11:31 произошел пожар в Кумертау на Шахтостроительной улице. Из опасной зоны эвакуированы 12 человек, при этом восемь из них покинули квартиры самостоятельно. Пострадавшим оказался 82-летний пенсионер, который сейчас находится в больнице.



Второй пожар произошел в Уфе на Кремлевской улице. В 13:51 поступило сообщение о пожаре в доме, причем очаг возгорания находился в однокомнатной квартире. Спасатели эвакуировали десять человек, а пожар потушили. Но жертвой происшествия стал 60-летний горожанин.

Третья трагедия случилась в Чишминском районе. В селе Сабурово в 16:50 загорелся строительный вагончик. Во время тушения пожарные нашли тело мужчины 1963 года рождения.



Еще один пожар в последний день 2020 года произошел в деревне Кугарчинского района в деревне Бикбулатово. На улице Гафури загорелась крыша деревянного дома. Открытое пламя огнеборцам удалось устранить в 20:46. Жертвой возгорания стал 80-летний сельчанин.









Ночью 1 января еще одна трагедия произошла в Салавате . В 03:44 возгорание случилось в многоквартирном доме на Октябрьской улице. Прибывшие на место огнеборцы вывели из опасной зоны 15 человек. Во время тушения пожарные нашли тело 57-летнего мужчины. Открытое горение удалось устранить в 03:59.

Чуть позже, в 04:53, поступило сообщение о пожаре в Чишмах. На улице Ленина загорелся деревянный дом площадью 35 квадратных метров. Жертвой огня стал 62-летний пенсионер. Еще одна женщина 1931 года рождения получила травмы и находится в больнице.



Теперь пожарным экспертам и правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах каждого из пожаров.





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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ