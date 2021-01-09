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В Башкирии пропал житель Стерлитамака Тимур Шагимухаметов

В Башкирии пропал житель Стерлитамака Тимур Шагимухаметов

Стерлитамакский район | 09 янв 2021 | 17:54

В Башкирии ищут 30-летнего жителя Стерлитамака Тимура Шагимухаметова. Ориентировка на поиск мужчины появилась на странице волонтеров «Отклик».



Сообщается, что Тимур вышел из дома 5 января в неизвестном направлении и обратно не вернулся.

Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: шапка – ушанка черная, темно-зеленая удлиненная куртка с капюшоном с серым мехом, спортивные черные трико, черные зимние кроссовки.


Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Тимура, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-987-10-60-601).

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии найден мертвым пропавший житель Ишимбая Артур Садыков.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Отклик

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