В Башкирии пропал житель Стерлитамака Тимур Шагимухаметов

Стерлитамакский район | 09 янв 2021 | 17:54

В Башкирии ищут 30-летнего жителя Стерлитамака Тимура Шагимухаметова. Ориентировка на поиск мужчины появилась на странице волонтеров «Отклик».







Сообщается, что Тимур вышел из дома 5 января в неизвестном направлении и обратно не вернулся.



Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.



Был одет: шапка – ушанка черная, темно-зеленая удлиненная куртка с капюшоном с серым мехом, спортивные черные трико, черные зимние кроссовки.

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Фото: Отклик