В Башкирии пропал житель Стерлитамака Тимур Шагимухаметов
Стерлитамакский район | 09 янв 2021 | 17:54
В Башкирии ищут 30-летнего жителя Стерлитамака Тимура Шагимухаметова. Ориентировка на поиск мужчины появилась на странице волонтеров «Отклик».
Сообщается, что Тимур вышел из дома 5 января в неизвестном направлении и обратно не вернулся.
Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.
Был одет: шапка – ушанка черная, темно-зеленая удлиненная куртка с капюшоном с серым мехом, спортивные черные трико, черные зимние кроссовки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Тимура, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-987-10-60-601).
Ранее сообщалось о том, что В Башкирии найден мертвым пропавший житель Ишимбая Артур Садыков.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Отклик
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