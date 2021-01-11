В Башкирии скончалась еще одна жертва автобусной аварии в Салаватском районе

Салаватский район | 11 янв 2021 | 14:31

В реанимации Малоязовской центральной районной больницы сегодня днем скончалась 17-летняя девушка, пострадавшая в жуткой аварии на трассе.







Анастасия Т. возвращалась вместе со своей младшей сестрой и мамой из гостей домой, когда ее микроавтобус вырулил на встречную полосу и столкнулся с другим автобусом. Девушка и ее 13-летняя сестра получили множественные открытые переломы, включая перелом шейных позвонков, черепно-мозговую травму. На скорой их доставили в реанимацию Малоязовской ЦРБ, куда санавиацией прибыли нейрохирурги, травматологи и реаниматологи из Уфы, девочек прооперировали.



Как изначально сообщал отец пострадавших сестер, старшая дочь получила более серьезные травмы – у нее было травмировано легкое обломком кости, сломано несколько шейных позвонков. Анастасию буквально собирали по кусочкам на операционном столе, после чего она впала в кому. К сожалению, чуда не произошло: не приходя в сознание, девушка скончалась в реанимации за пару недель до своего совершеннолетия. Ее младшая сестра остается в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Таким образом число жертв смертельной аварии увеличилось до трех. Ранее мы сообщали, что на месте ДТП скончались 13-летняя девочка и 6-летний мальчик.





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