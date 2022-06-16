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В Башкирии скончалась девочка, попавшая на мопеде под колеса УАЗика

В Башкирии скончалась девочка, попавшая на мопеде под колеса УАЗика

17:44, 16 июн 2022

В Бирской центральной районной больнице скончалась 15-летняя девочка. Вечером 18 мая она попала в ДТП, ее доставили в реанимацию.

По сообщению «Башинформа», в тот злополучный день девушка ехала на мопеде Alpha Lux по дороге Бирск — Питяково. Внезапно на нее налетел двигавшийся в попутном направлении уазик, за рулем которого находился 32-летний житель Чувашии. У восьмиклассницы не было ни прав, ни мотошлема, в результате аварии она получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Пострадавшая впала в кому и была в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь как могли, однако в начале июня она скончалась.


В настоящее время делом занимаются следователи.

Ранее мы писали о том, что в Кугарчинском районе опрокинулся автомобиль с четырьмя детьми. Они остались живы, однако получили множество травм.

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Источник: www.proural.info
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бирск происшествия Бирск
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