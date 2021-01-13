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Авария в Стерлитамаке: трактор разорвало на две части после столкновения с «Киа Соренто»

Авария в Стерлитамаке: трактор разорвало на две части после столкновения с «Киа Соренто»

Стерлитамакский район | 13 янв 2021 | 09:27

Чудом удалось избежать погибших и пострадавших в аварии на улице Бабушкина в Стерлитамаке. Вечером 12 января столкнулись «Киа Соренто» и трактор МТЗ.



Молодой водитель последнего транспорта не уступил дорогу иномарке, выезжая с прилегающей территории.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии, оба транспорта пострадали серьезно. Трактор разорвало на две части. Из людей никто не пострадал.

Отметим, что дорожные полицейские республики за сутки зарегистрировали три ДТП, в которых три человека получили травмы.

Ранее сообщалось об аварии в Ишимбайском районе. Здесь пьяный водитель "Нивы" перевернулся в кювет. При этом автомобилист получил закрытые переломы позвонков.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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