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Стали известны личности погибших в страшной аварии, произошедшей недалеко от поселка Шамонино

Стали известны личности погибших в страшной аварии, произошедшей недалеко от поселка Шамонино

Уфа | 22 янв 2021 | 11:07

Озвучены личности погибших в страшной аварии под Уфой. Напомним, ДТП произошло сегодня, 22 января. Сообщалось, что недалеко от поселка Шамонино столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик «Мерседес». В аварии погибли 4 человека: женщина, мужчина и 2 ребенка.

По информации региональной Госавтоинспекции, погибшие были членами одной семьи. За рулем находилась 28-летняя женщина, пассажирами были ее 34-летний муж, 9-летняя дочь и 7-летний сын. Все они были родом из Самары.

По предварительным данным, иномарка двигалась в сторону Челябинска, грузовой автомобиль - во встречном направлении. 

Ранее сообщалось об аварии в Краснокамском районе. Здесь на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «ЗАЗ Шанс» и «КамАЗ» 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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