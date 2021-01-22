Стали известны личности погибших в страшной аварии, произошедшей недалеко от поселка Шамонино

Уфа | 22 янв 2021 | 11:07

Озвучены личности погибших в страшной аварии под Уфой. Напомним, ДТП произошло сегодня, 22 января. Сообщалось, что недалеко от поселка Шамонино столкнулись «Фольксваген Поло» и грузовик «Мерседес». В аварии погибли 4 человека: женщина, мужчина и 2 ребенка.







По информации региональной Госавтоинспекции, погибшие были членами одной семьи. За рулем находилась 28-летняя женщина, пассажирами были ее 34-летний муж, 9-летняя дочь и 7-летний сын. Все они были родом из Самары.



По предварительным данным, иномарка двигалась в сторону Челябинска, грузовой автомобиль - во встречном направлении.



Ранее сообщалось об аварии в Краснокамском районе. Здесь на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «ЗАЗ Шанс» и «КамАЗ»





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Фото: ГИБДД по РБ