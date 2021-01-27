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В Белорецке произошел пожар в пятиэтажке, погибла женщина

В Белорецке произошел пожар в пятиэтажке, погибла женщина

Белорецкий район | 27 янв 2021 | 13:28

В Белорецке произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Эвакуировали 23 человека, в том числе троих детей.

По информации пресс-службы МЧС РФ по РБ, сообщение о возгорании на улице Пушкина поступило 26 января в 21:50.  Огонь возник в однокомнатной квартире. Внутри в бессознательном состоянии была обнаружена женщина 1946 года рождения. Медики констатировали ее смерть.

Пожар локализован в 22:03, открытое горение ликвидировано в 22:07.  Причины произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в селе Абзаково Белорецкого района Башкирии поздно вечером 18 января произошел крупный пожар. Информация о случившемся поступила в Центр обработки вызовов Системы-112.

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Источник: gtrk.tv

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