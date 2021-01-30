Авария в Октябрьском: столкнулись автобус и грузовик, пострадали 7 человек

Октябрьский | 30 янв 2021 | 10:30

Три человека с травмами госпитализированы в результате столкновения частного маршрутного автобуса с грузовиком в городе Октябрьский. Среди раненых детей нет.







МЧС Башкирии сообщает, что столкновение автобуса ПАЗ с Камазом произошло на территории города Октябрьский утром в 4.30.



Автобус был маршрутным и частным. В момент аварии там было 10 пассажиров.

- В результате ДТП пострадало 3 человека, они получили травмы различной степени тяжести. В автобусе находилось 10 человек, среди них детей нет, сообщили в спасательном ведомстве.

По данным центра медицины катастроф, пострадавшие с различными травмами госпитализированы в городскую больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

При этом по информации башкирской Госавтоинспекции, в аварии пострадал всего один человек.

- Житель города 49 лет за рулём автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, осуществляющий уборку снега. В результате аварии пассажирка, женщина, обратилась за медицинской помощью.

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Фото: ГУ МЧС по Башкирии