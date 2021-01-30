Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария в Октябрьском: столкнулись автобус и грузовик, пострадали 7 человек

Авария в Октябрьском: столкнулись автобус и грузовик, пострадали 7 человек

Авария в Октябрьском: столкнулись автобус и грузовик, пострадали 7 человек

Октябрьский | 30 янв 2021 | 10:30

Три человека с травмами госпитализированы в результате столкновения частного маршрутного автобуса с грузовиком в городе Октябрьский. Среди раненых детей нет.

МЧС Башкирии сообщает, что столкновение автобуса ПАЗ с Камазом произошло на территории города Октябрьский утром в 4.30.

Автобус был маршрутным и частным. В момент аварии там было 10 пассажиров.

- В результате ДТП пострадало 3 человека, они получили травмы различной степени тяжести. В автобусе находилось 10 человек, среди них детей нет, сообщили в спасательном ведомстве.
По данным центра медицины катастроф, пострадавшие с различными травмами госпитализированы в городскую больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

При этом по информации башкирской Госавтоинспекции, в аварии пострадал всего один человек.

 - Житель города 49 лет за рулём автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, осуществляющий уборку снега. В результате аварии пассажирка, женщина, обратилась за медицинской помощью.
Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском арестовали имущество уволенного полицейского.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГУ МЧС по Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: