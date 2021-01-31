В Башкирии пропал житель Бирска Яков Бородия

Бирский район | 31 янв 2021 | 14:35

Друзья и близкие пропавшего 25-летнего Якова Бородия из башкирского Бирска просят помочь в его поисках. Последний раз он выходил на связь в ночь с 21 на 22 января. С того момента никакой информации о Якове нет. Делом занимаются следователи и полиция.







«Его последнее сообщение было, что должен был доехать до друзей, сказал, что садится телефон. В итоге телефон отключился, и сам пропал. Больше его никто не видел», – рассказала знакомая парня.



Позже от близкого друга Якова удалось выяснить, что в ночь пропажи парень просил друзей подъехать к месту, где находилась его девушка. Молодой человек был недоволен тем, что она была в компании каких-то парней.

«Все произошло из-за любви. Он любит девушку, она была с другими парнями. Он просил помощи у друга моего, но тот не смог помочь – был не в городе, его [Якова] последнее сообщение было: «Извините"», – восстановил события того вечера его друг.

Судя по переписке, последнее сообщение было написано через полчаса после того, как Яков просил о помощи, а потом связь прервалась. Дошел ли он до тех парней или нет, информация, к сожалению, отсутствует.









Яков приехал вместе со своей мамой из Сургута, в последние несколько лет жил в Башкирии то с ней, то со своей девушкой в общей съемной квартире. По словам окружения парня, раньше бывало, что он пропадал, но никогда Яков не исчезал так надолго и при таких обстоятельствах.

Приметы: карие глаза, темные волосы.

Был одет: черная куртка, черные штаны и шапка-ушанка.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться по контактам: полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).





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Фото: из личного архива семьи