В Башкирии пропал житель Бирска Яков Бородия
Бирский район | 31 янв 2021 | 14:35
Друзья и близкие пропавшего 25-летнего Якова Бородия из башкирского Бирска просят помочь в его поисках. Последний раз он выходил на связь в ночь с 21 на 22 января. С того момента никакой информации о Якове нет. Делом занимаются следователи и полиция.
«Его последнее сообщение было, что должен был доехать до друзей, сказал, что садится телефон. В итоге телефон отключился, и сам пропал. Больше его никто не видел», – рассказала знакомая парня.
Позже от близкого друга Якова удалось выяснить, что в ночь пропажи парень просил друзей подъехать к месту, где находилась его девушка. Молодой человек был недоволен тем, что она была в компании каких-то парней.
Судя по переписке, последнее сообщение было написано через полчаса после того, как Яков просил о помощи, а потом связь прервалась. Дошел ли он до тех парней или нет, информация, к сожалению, отсутствует.
Приметы: карие глаза, темные волосы.
Был одет: черная куртка, черные штаны и шапка-ушанка.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться по контактам: полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).