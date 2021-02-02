В Бакалинском районе 13-летний мальчик получил травму в спарринге, следком начал проверку

Бакалинский район | 02 фев 2021 | 14:14

Днем 30 января текущего года в помещении спортивного зала детской юношеской спортивной школы села Бакалы произошел несчастный случай.







По версии следствия, 13-летний мальчик получил травму в спарринге со сверстником во время соревнований по национальной борьбе «Куреш». После он был госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас ему оказывается медицинская помощь в условиях стационара.



Следком Башкирии начал доследственную проверку по данному факту.





«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются организаторы и участники соревнования, а также работники спортивной школы, проверяется соответствие условий проведения соревнований требованиям и нормам. По результатам проверки ответственным лицам будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

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Фото: из открытых источников