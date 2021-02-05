Стали известны подробности смертельной аварии в Бакалинском районе

Бакалинский район | 05 фев 2021 | 09:43

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что вчера, 4 февраля, в Бакалинском районе произошла смертельная авария, в которой погибла 25-летняя мать двух дочерей 6 и 3 лет.







В ведомстве уточнили, что ДТП зафиксировано на 131 километре автодороги Белебей-Николаева-Туймазы-Бакалы. По предварительной версии, 35-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис» столкнулся с автомобилем «Лада Калина», после чего иномарку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Дэу Матиз».



За рулем «Дэу» находилась 25-летняя женщина, которая скончалась на месте происшествия, двоих ее дочерей 3 и 6 лет госпитализировали.

«От значительных травм детей уберегло детское автокресло. Известно, что мать везла их в райцентр, в детский сад, после чего собиралась на работу», – прокомментировали в ведомстве.

В ДТП, уточнили в ведомстве также пострадал брат погибшей и водитель «Хендай». В качестве предварительной причины случившегося называют снегопад. Начато расследование.





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Фото: ГИБДД по Башкирии