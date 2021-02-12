ДТП в Стерлитамаке: водитель иномарки сбил девочку на "зебре"

Стерлитамакский район | 12 фев 2021 | 09:46

9-летняя девочка попала под колеса «Mercedes-Benz» в Стерлитамаке. ДТП случилось днем 11 февраля на улице Строителей. Школьница начала переход по «зебре», когда на нее наехала элитная иномарка. За рулем находился 49-летний местный житель.







Четвероклассница госпитализирована с травмами различно степени тяжести. Известно, что она возвращалась домой с одной из местных школ. Как отмечают в пресс-службе ГИБДД, за 10 дней до случившегося в школе, где учился ребенок, были проведены беседы на тему дорожной безопасности.

Добавим, всего 11 февраля на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2450 нарушений ПДД, задержан 21 нетрезвый водитель.

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Фото: скриншот видео